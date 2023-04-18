Antalya’da mide bulandıran olay: Servis şoförü köpeğe tecavüz etmiş!

Karakoldaki ifadesinde; servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Dün akşam polisler tatbikat yapmak için götürdü. Kamera kayıtlarını toplayıp, servis aracının yanına delil bulmaya gittiler. Şimdi şüpheliyi adliyeye getirecekler. 'Servis aracında cinsel saldırıda bulunduktan sonra köpeği attım' diyor. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz. Asla köpeği nerede attığını söylemiyor. 1 ay önce de farklı bir semtte başka köpeği kaçırmış" dedi.