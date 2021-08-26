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Haberler Yaşam Antalya'da milyonluk aracın cayır cayır yanışı kameralara böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 26.08.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 16:17

Antalya'da milyonluk aracın cayır cayır yanışı kameralara böyle yansıdı!

Antalya'da 1 milyon 500 bin değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi büyük üzüntü yaşadı.

Antalya’da milyonluk aracın cayır cayır yanışı kameralara böyle yansıdı!

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Santral Mahallesi, Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında oto yedek parça ve aksesuar üzerine iş yeri bulunan Sabri Helvacıooğlu ve arkadaşı Tahsin Mecek, Döşemealtı ilçesinde yemeğe gitti.

Antalya’da milyonluk aracın cayır cayır yanışı kameralara böyle yansıdı!

Helvacıoğlu'nun, 06 GTS 82 plakalı Porsche marka lüks otomobilini dönüşte yanındaki arkadaşı Tahsin Mecek kullanmaya başladı. Kepez varyant inişinde Mecek idaresindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.

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Antalya’da milyonluk aracın cayır cayır yanışı kameralara böyle yansıdı!

Lüks otomobilin camının kapalı olması nedeniyle Mecek ve Helvacıoğlu dumanları fark edemedi. Diğer sürücülerin uyarmasına rağmen durumu anlayamayan iki arkadaşın önüne bir otomobil geçti ve araçtan dumanların çıktığını söyledi.

Antalya’da milyonluk aracın cayır cayır yanışı kameralara böyle yansıdı!

Mecek, bu uyarıyla hemen otomobili sağa çekti. İki arkadaşının araçtan inmesiyle birlikte otomobildeki dumanlar artmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesine rağmen yangın büyüdü ve tüm otomobili sardı.

Antalya’da milyonluk aracın cayır cayır yanışı kameralara böyle yansıdı!

Arka bölümünden öne doğru yanan araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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