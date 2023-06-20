Antalya’da orman yangını

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Antalya Aksu'daki Çalkaya Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 15.00'da yangın çıktı. İnşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevler, üzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölge sakinleri hemen orman ve itfaiye ekiplerini aradı. Son Dakika: Antalya Aksu'da orman yangını! | Video İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, 1.5 saatte kontrol altına alındı. 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazözle yapılan müdahalenin ardından söndürülen alevlere karşı soğutma çalışmaları başladı. Yangında yaklaşık 1,8 hektarlık alanın etkilendiği açıklandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Ersin Yazıcı, olay yerinde yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: Orman yangını kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre polisimiz yangının çıkış noktası olarak yol kenarındaki bir konteynerin klimasının yanması suretiyle ilk tespitlere göre oradan çıktığını değerlendiriyoruz. Şükürler olsun orman teşkilatımız gerekli müdahaleleri yaptı şu an yangın kontrol altında soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını 2 yıl önce Manavgat'ta yaşamış bir şehiriz. Tecrübeliyiz. Geçen yıl 200 civarında yangın oldu bu şehirde. Başarılı teşkilatımız sayesinde büyümeden söndürüldü. Yaz aylarına girdik. Olmamasını arzu ediyoruz. Beklentimiz vatandaşımızdan bir kez daha aynı şeyi talep ediyorum lütfen orman alanlarında ve yakınlarında hassas ve dikkatli olalım.