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Haberler Yaşam Antalya'da orman yangını
Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 17:03

Antalya'da orman yangını

Antalya Aksu'da inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler alevlere müdahale etmeye başladı. 3 yangın söndürme helikopterinin de bölgeye gönderildiği açıklandı.

Antalya’da orman yangını

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, orman yangını haberleri de gelmeye başladı.

Antalya’da orman yangını

Antalya Aksu'daki Çalkaya Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 15.00'da yangın çıktı.

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Antalya’da orman yangını

İnşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevler, üzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölge sakinleri hemen orman ve itfaiye ekiplerini aradı.

Son Dakika: Antalya Aksu'da orman yangını! | Video

Antalya’da orman yangını

İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya’da orman yangını

Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

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