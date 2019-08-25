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'da sahilde erkek cesedi bulundu

Sahile vuran cesedin kimliği belli oldu. 'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin 'de 20 Ağustos'ta ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 'e ait olduğu tespit edildi.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.08.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 19:47
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Okurcalar Mahallesi sahilinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, incelemenin ardından Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü.

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Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, 'in Anamur ilçesinde 20 Ağustos'ta ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 'e ait olduğu belirlendi.

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Yakınları tarafından Anamur'a getirilen Şeker'in cenazesi Otogar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Anamur Mezarlığı'na defnedildi.

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Bu arada, 'ın cansız bedeni de 23 Ağustos'ta Alanya Yat Limanı açıklarında bulunmuştu.

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
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