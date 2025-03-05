Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! Son anları ortaya çıktı

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası şüphelileri hızla tespit etti. İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet E. K. (17) gözaltına alındı. Hamit Aras'a yumruk attığını kabul eden Muhammet E. K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.