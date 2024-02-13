Antalya’da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ile birlikte sağanak yağış felakete dönüştü. Kentte yaşanan hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; merkez 5 merkez Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde okullar 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Bunların yanında valilik kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacağını belirterek, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edilmiştir." dedi.