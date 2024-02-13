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Haberler Yaşam Antalya'da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi
Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:22

Antalya'da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'da akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Aşırı yağışlar sonrası bazı mahallelerde sel ve su baskınları yaşandı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yaşanan afet sonrası Antalya Valiliği 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ile birlikte sağanak yağış felakete dönüştü. Kentte yaşanan hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; merkez 5 merkez Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde okullar 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Bunların yanında valilik kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacağını belirterek, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edilmiştir." dedi.

Antalya’da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'da akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Antalya’da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su ile doldu, yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Antalya’da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi

VALİLİK OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle;

Antalya’da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi

5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

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