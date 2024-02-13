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Antalya'da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi
Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:22
Antalya'da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi
Antalya'da akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Aşırı yağışlar sonrası bazı mahallelerde sel ve su baskınları yaşandı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yaşanan afet sonrası Antalya Valiliği 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.