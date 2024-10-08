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Giriş Tarihi: 08.10.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:03

Antalya'da sır ölüm! Akşam spor yaptı sabah ölü bulundu

Antalya'da akşam spordan gelen ve odasında dinlenmeye çekilen Meriç Ergen (27), sabah ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da sır ölüm! Akşam spor yaptı sabah ölü bulundu

Antalya'da olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

Antalya’da sır ölüm! Akşam spor yaptı sabah ölü bulundu

Dün akşam saatlerinde spora giden ve eve geldikten sonra odasında dinlenmeye çekilen Meriç Ergen sabah ailesi tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu.

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Antalya’da sır ölüm! Akşam spor yaptı sabah ölü bulundu

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya’da sır ölüm! Akşam spor yaptı sabah ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Yaşananların ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Antalya’da sır ölüm! Akşam spor yaptı sabah ölü bulundu

Polis ekipleri talihsiz gencin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini değerlendirirken, Meriç Ergen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Ergen'in cansız bedeninin cenaze aracına taşınması sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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