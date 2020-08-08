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Antalya'da üretilen kalp şeklinde armutlar yoğun ilgi görüyor
Türkiye'de armut üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Korkuteli ilçesinde bir girişimci kalp şeklinde armut yetiştirmeye devam ediyor. Yurt dışından getirdiği özel kalıplarla armutların şeklini değiştiren çiftçi, "2 yıldır bin adet yetiştirdim. Bu yıl rakam yüksek" diyor. Her ağaçta sadece bir adet bulunan ve tanesi 10 liradan satılan kalp şeklindeki armut, en çok sevgililer tarafından ilgi görüyor.