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'da üretilen kalp şeklinde armutlar yoğun ilgi görüyor

'de üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Korkuteli ilçesinde bir girişimci kalp şeklinde armut yetiştirmeye devam ediyor. Yurt dışından getirdiği özel kalıplarla armutların şeklini değiştiren çiftçi, "2 yıldır bin adet yetiştirdim. Bu yıl rakam yüksek" diyor. Her ağaçta sadece bir adet bulunan ve tanesi 10 liradan satılan kalp şeklindeki armut, en çok sevgililer tarafından ilgi görüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 08.08.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 17:47
Antalya'da üretilen kalp şeklinde armutlar yoğun ilgi görüyor

Korkutelili üreticisi Şükrü Doğrul, yurt dışından getirdiği özel kalıplarla kalp şeklinde armut yetiştirmeye devam ediyor. Her ağaçta sadece bir adet bulunan ve tanesi 10 liradan satılan kalp şeklindeki armut, en çok sevgililer tarafından ilgi görüyor

Antalya'da üretilen kalp şeklinde armutlar yoğun ilgi görüyor

Korkuteli'nde yetişen ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen "karyağdı" armudunu dünyaya tanıtmak isteyen Doğrul, farklı ülkelerde tarım fuarlarına katıldı. Doğrul, bahçesindeki karyağdı armudunu herkesin bilmesi için Çin'den 1000 adet özel şeffaf kalp ve küp şeklinde kalıp getirtti.

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Antalya'da üretilen kalp şeklinde armutlar yoğun ilgi görüyor

İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl bin ağaca uygulama yaptı. Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdiğini kaydetti.

Antalya'da üretilen kalp şeklinde armutlar yoğun ilgi görüyor

"SEVGİLİLER İLGİ GÖSTERİYOR"

Kalp şeklindeki armudun, büyük marketlerin yanı sıra sevgililer tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğrul, çiftlerin kendisini arayarak sipariş verdiğini söyledi

Antalya'da üretilen kalp şeklinde armutlar yoğun ilgi görüyor

Karyağdı armudu yetiştiriciliği ile geçimini sağladığını belirten Doğrul, "Bu armudumuzu daha nasıl geliştiririm diye incelemeye girdim. Armudumuzu dünyaya tanıtmak istedim. Armudumuz potasyum açısından çok zengin ve çok güzel bir lezzete sahip. Çin'den kalp ve küp şeklinde kalıplar ithal ettik. İlk önce nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Deneyerek nasıl ürün elde edeceğimizi çözdük" diye konuştu

Antalya'da üretilen kalp şeklinde armutlar yoğun ilgi görüyor

Ağacın kral meyvesini kabın içine yerleştirdiklerini dile getiren Doğrul, "Büyümelerini takip ediyoruz. kalp şeklini aldıktan sonra hasat ediyoruz. İnternet üzerinden ve büyük marketlerden talep geliyor. İnsanlar farklılık için sevdiklerine armağan ediyor. Alanların kalbi kırılmasın diye en büyük meyveyi tercih ediyoruz" dedi.

Antalya'da üretilen kalp şeklinde armutlar yoğun ilgi görüyor

"AKILLI BAHÇE"

Bahçesinin 'akıllı bahçe' diye geçtiğini belirten Şükrü Doğrul, toprak altında sulama sisteminin yer aldığını söyledi.

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