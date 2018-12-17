Antalya'daki sel mağduru vatandaşlar konuştu

SU AYAKLARINA GELİNCE SELİ FARK ETTİLER
Kesmeboğazı Köprüsü'nün bitişiğindeki evde oturan Mukaddes Menekşe, akşam saatlerinde elektrik kesildikten sonra suyun ayaklarına gelmesiyle sel baskınını fark ettiklerin belirtti. Menekşe, dışarda pencere seviyesine kadar suyun yükseldiğini, vatandaşların yardımıyla evden çıktıklarını anlattı. Aynı binada oturan Mehmet Altınok ise, köprünün yanındaki işyerlerinde bulunan eşyaların, sel sularıyla sürüklendiğini gördüğünü söyledi. Gece yaşadıklarını anlatan Altınok, "Dağ tarafında sular birden yükseldi. Markete gitmek için aracını park eden adamın otomobilini sürüklenirken gördüm. Bizim aracımız da evin önünde sürüklendi" dedi.