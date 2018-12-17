Antalya'daki sel mağduru vatandaşlar konuştu

'BU YAĞIŞA KARŞI YAPILACAK HİÇBİR ŞEY YOK'

Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, bölgede taşkın nedeniyle zarar gören yerleri inceledi. Kaymakam Yaşar, ilçede mevsim normallerinin çok çok üzerinde yağış oluştuğuna dikkati çekti. Yağışın çok şiddetli olduğunu vurgulayan Yaşar, "Yukarıda Ovacık dediğimiz bölgede meteoroloji verilerine göre metrekareye 605 kilogram yağış tespit edildi. Bu Türkiye rekoru. Bu yağışa karşı yapılacak hiçbir şey yok. Akşam saatlerinde yağmurun şiddetli olduğu süreçte konuyu takip ettik. Kuzdere mahallesinde yaklaşık 10 evi tahliye ettik. Vatandaşları otele yerleştirdik. Çok şiddetli yağıştı, cana gelen zarar yok. Mala gelen zarar karşılanır. Devletimiz tüm imkanlarıyla burada" diye konuştu.