Antalya'daki yangın böyle görüntülendi

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, saat 10.25'te çıkan yangına, bakanlığa bağlı ekiplerin saat 10.35'te ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.
Bölgede nemin yüzde 30'larda olması, rüzgarın ise saatte 30 kilometre hızla esmesi ve yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Pakdemirli, "Bu tarz bir yangına müdahale ettiğimizin çok üstünde hava aracı ve yer ekipleriyle müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 5 uçak, 9 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer, 300 yangın işçisiyle söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. 100 yangın işçisi de yolda." diye konuştu.