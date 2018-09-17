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'daki böyle görüntülendi

Giriş Tarihi: 17.09.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 19:03
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'daki böyle görüntülendi
Antalya'daki yangın böyle görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'nın Kumluca ilçesindeki yla ilgili, "Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişiklik olmazsa kontrol altında diyebiliriz." dedi.

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'daki böyle görüntülendi
Antalya'daki yangın böyle görüntülendi

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle yanan alanları ve söndürme çalışmalarını havadan inceledi. Telsizden yer ve hava ekiplerine anons yapan Pakdemirli, "Siz uyumadan biz de uyumayacağız. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Helikopterle Mavikent Mahallesi'ndeki piste gelen Pakdemirli, buradaki yönetim aracında, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı.

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'daki böyle görüntülendi
Antalya'daki yangın böyle görüntülendi

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, saat 10.25'te çıkan a, bakanlığa bağlı ekiplerin saat 10.35'te ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.

Bölgede nemin yüzde 30'larda olması, rüzgarın ise saatte 30 kilometre hızla esmesi ve yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Pakdemirli, "Bu tarz bir yangına müdahale ettiğimizin çok üstünde hava aracı ve yer ekipleriyle müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 5 uçak, 9 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer, 300 yangın işçisiyle söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. 100 yangın işçisi de yolda." diye konuştu.

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'daki böyle görüntülendi
Antalya'daki yangın böyle görüntülendi

Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla bölgesinde olduğunu, belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 hektar ormanlık alan yangından etkilenmiş gözüküyor. 100 dönüm kadar sera alanı etkilendi ancak yukarıdan baktığımızda seralardaki etkinin minimal düzeyde olduğu gözüküyor. Yangında bir köy evi ve ahır da zarar gördü. Zararların çoğu kısmi zararlar. Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişiklik olmazsa yangın kontrol altında diyebiliriz."

Yangının neden çıktığıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü aktaran Pakdemirli, şu ana kadar kendilerine ulaşmış herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisinin olmadığını vurguladı.

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'daki böyle görüntülendi
Antalya'daki yangın böyle görüntülendi
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'daki böyle görüntülendi
Antalya'daki yangın böyle görüntülendi
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'daki böyle görüntülendi
Antalya'daki yangın böyle görüntülendi
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