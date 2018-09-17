Antalya'daki yangın böyle görüntülendi

Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla yangın bölgesinde olduğunu, belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 hektar ormanlık alan yangından etkilenmiş gözüküyor. 100 dönüm kadar sera alanı etkilendi ancak yukarıdan baktığımızda seralardaki etkinin minimal düzeyde olduğu gözüküyor. Yangında bir köy evi ve ahır da zarar gördü. Zararların çoğu kısmi zararlar. Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişiklik olmazsa yangın kontrol altında diyebiliriz."

Yangının neden çıktığıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü aktaran Pakdemirli, şu ana kadar kendilerine ulaşmış herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisinin olmadığını vurguladı.