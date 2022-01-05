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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Ocak 2022
Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:15

SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Ocak 2022

Gelen son dakika deprem haberine göre Akdeniz merkez üssünde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen deprem deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Depremin merkez üssü Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu aktarıldı. Aşağıda, Akdeniz'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

SON DAKİKA: Antalya’da şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Ocak 2022

Az önce gelen son dakika haberine göre Akdeniz'in Antalya illinde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Antalya depremin şiddeti 5.3 belirlendi. İşte son depremler listesi 5 Ocak 2022

Son Dakika Haberi: Akdeniz şiddetli deprem ile sallandı!

SON DAKİKA: Antalya’da şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Ocak 2022

AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ DEPREM!

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem
Büyüklük : 5.3 (ML)
Yer : Akdeniz, 56.92 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 05.01.2022, 06:21:16 TSİ
Enlem : 36.2016 N
Boylam : 31.3505 E
Derinlik : 39.52 km
Detay : https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=518758
@afadbaskanlik

ALANYA KAYMAKAMI FATİH ÜRKMEZER:

"Ekiplerimiz sahada araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok"

KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi.

Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

Vatandaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı." diye konuştu.

Öte yandan, AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

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SON DAKİKA: Antalya’da şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Ocak 2022

AFAD'TAN ANTALYA AÇIKLARINDAKİ DEPREM HAKKINDA AÇIKLAMA;

Geçmiş olsun Antalya.

Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

SON DAKİKA: Antalya’da şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Ocak 2022

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SON DAKİKA: Antalya açıklarında 5.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

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