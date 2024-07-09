Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ile kayınpederinin ölümüne neden olmuştu! Cezası belli oldu

Duruşma esnasında Juliana Tilatti, gözyaşlarına hakim olamadı. Dosyaya beklenen bilirkişi raporu eklendi. Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Ferhat Karakaş'ın birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olması, alkollü şekilde araç kullanması nedeniyle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.