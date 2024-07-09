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Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ile kayınpederinin ölümüne neden olmuştu! Cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:47
Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ile kayınpederinin ölümüne neden olmuştu! Cezası belli oldu
Antalyaspor'un, Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, C.E. ve Alexandra Nardy'in yaralanmasına neden olan tutuklu sanık otomobil sürücüsü Ferhat Karakaş (24), indirimsiz 10 yıl hapse çarptırıldı. Duruşma sırasında Naldo Pereira'nın eşi Juliana Tilatti göz yaşlarına hakim olamadı...