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Haberler Yaşam Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:01

Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!

Yürekleri yakan olay 7 Eylül 2023 tarihinde Antalya'da yaşanmıştı. Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira'nın (4) ve kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ferhat Karakaş hakim karşısına çıktı. "Kazada hem babasının hem de oğlunun ölümüne neden olduğum için özellikle Juliana Tilatti'den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!

Antalya'da, geçen yıl 7 Eylül'de, 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamlarını yitirdi.

Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Naldo Pereira'nun oğlu Davi Pereira ve kayınpederi Walter Tilatti'nin öldüğü kazaya neden olan sürücünün, Ferhat Karakaş olduğu belirlendi.

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Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!

Karakaş, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Sanık Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!

İddianamede, Karakaş'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi

Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Karakaş katıldı. Duruşma salonunda Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Juliana Tilatti gözyaşlarına hakim olamadı. Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti, otopsi raporunu öğrendiklerini ve sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

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