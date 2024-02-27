Haberler
Yaşam
Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
13:01
Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!
Yürekleri yakan olay 7 Eylül 2023 tarihinde Antalya'da yaşanmıştı. Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira'nın (4) ve kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ferhat Karakaş hakim karşısına çıktı. "Kazada hem babasının hem de oğlunun ölümüne neden olduğum için özellikle Juliana Tilatti'den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.