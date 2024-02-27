Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederi ölmüştü: Sanık mahkemede konuştu!

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Naldo Pereira'nun oğlu Davi Pereira ve kayınpederi Walter Tilatti'nin öldüğü kazaya neden olan sürücünün, Ferhat Karakaş olduğu belirlendi.