Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antarktika'ya Türk damgası! Kalıcı üs için hedef 2023
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:35

'ya Türk damgası! Kalıcı üs için hedef 2023

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2017'den bu yana İstanbul'dan 14 bin kilometre uzaklıkta sürdürülen çalışmalar meyvelerini veriyor. 'nda 2019'da kurulan geçici üssün kalıcı hale gelmesi için faaliyetler ivme kazandı.'nin 'gezegenin kara kutusu' olarak nitelendiren 'da bilimsel araştırmalarının sürdürülmesi noktasında önem taşıyan kalıcı üssün kurulması için gerekli olan detaylı çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanıyor. Kıtadaki kalıcı Türk üssünün 2023'te kurulması hedefleniyor.

BETÜL USTA
Antarktika'ya Türk damgası! Kalıcı üs için hedef 2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsünde 'nin danışman ülke statüsüne geçerek 'da Türk bilim üssünün kurulması için çalışmalar sürüyor.

Antarktika'ya Türk damgası! Kalıcı üs için hedef 2023

4 seferle binlerce kilometre mesafede bilimsel araştırma yapabildiğini dünyaya kanıtlayan bilimsel literatüre de önemli katkı sundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antarktika'ya Türk damgası! Kalıcı üs için hedef 2023

70'ten fazla bilim insanı, araştırmacı ve uzmana bilimsel çalışma yapma olanağı veren seferler sonrasında 50'ye yakın bilimsel makale yayınlandı.

Antarktika'ya Türk damgası! Kalıcı üs için hedef 2023

Uzaklık ve lojistik imkanların sınırlı olmasına rağmen , 'ya 40 tonluk bilimsel ekipman, gıda ve yaşam malzemesi ulaştırmayı başardı.

Antarktika'ya Türk damgası! Kalıcı üs için hedef 2023

, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 yılındaki Şili ziyareti ile birlikte 'nin gündemine girdi.

SON DAKİKA