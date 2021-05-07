HaberlerYaşamAntarktika'ya Türk damgası! Kalıcı üs için hedef 2023
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:27Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:35
Antarktika'ya Türk damgası! Kalıcı üs için hedef 2023
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2017'den bu yana İstanbul'dan 14 bin kilometre uzaklıkta sürdürülen çalışmalar meyvelerini veriyor. Horseshoe Adası'nda 2019'da kurulan geçici üssün kalıcı hale gelmesi için faaliyetler ivme kazandı.Türkiye'nin 'gezegenin kara kutusu' olarak nitelendiren Antarktika'da bilimsel araştırmalarının sürdürülmesi noktasında önem taşıyan kalıcı üssün kurulması için gerekli olan detaylı çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanıyor. Kıtadaki kalıcı Türk üssünün 2023'te kurulması hedefleniyor.