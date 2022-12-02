AÖF 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

Önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan AÖF sınavları öncesi binlerce açık öğretim öğrencisinin gözü sınav giriş belgesi yerleri açıklaması için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda ise "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi bu belgeleri genel olarak sınava 10 gün kala erişime açıyor. Bu nedenle ise kısa süre içerisinde belgelerin erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar.