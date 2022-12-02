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Haberler Yaşam AÖF 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 02.12.2022 21:01 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 21:01

AÖF 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

Önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan AÖF sınavları öncesi binlerce açık öğretim öğrencisinin gözü sınav giriş belgesi yerleri açıklaması için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda ise "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi bu belgeleri genel olarak sınava 10 gün kala erişime açıyor. Bu nedenle ise kısa süre içerisinde belgelerin erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar.

AÖF 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri için gözler gelecek son dakika açıklamasında. Dönem başında aktarılan takvime göre; Güz dönemi vize sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Hal böyleyken ise "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kısa süre içerisinde öğrenci sistemi üzerinden belgelerin erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

AÖF 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgeleri için bekleyiş devam ediyor. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

AÖF sınav takvimine göre güz yarıyılı vize sınavları 10-11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce anadolu.edu.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Henüz vize sınavlarına ilişkin giriş belgeleri erişime açılmadı.

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AÖF 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

SINAVA KATILACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT!

10-11 Aralık'ta düzenlenecek sınavlara giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

AÖF 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

AÖF VİZE SINAV TARİHİ

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

AÖF SINAV TAKVİM

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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