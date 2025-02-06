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AÖF 2025 bahar dönemi takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:11
AÖF 2025 bahar dönemi takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte yapılacak?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi akademik takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ön lisans ve lisans eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler güz dönemi final sınavlarının ilanının ardından yeni dönem için kayıtlarını oluşturmak istiyor. Bu noktada yeni dönemin takvimi paylaşıldı. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte?