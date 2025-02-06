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Haberler Yaşam AÖF 2025 bahar dönemi takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:11

AÖF 2025 bahar dönemi takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte yapılacak?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi akademik takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ön lisans ve lisans eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler güz dönemi final sınavlarının ilanının ardından yeni dönem için kayıtlarını oluşturmak istiyor. Bu noktada yeni dönemin takvimi paylaşıldı. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte?

AÖF 2025 bahar dönemi takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 2024-2025 akademik yılı güz döneminin sonuna gelindi. Bahar döneminde eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler için AÖF 2025 Bahar Dönemi takvimi paylaşıldı. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF 2025 bahar dönemi takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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AÖF 2025 bahar dönemi takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri 10 Şubat-25 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

AÖF 2025 bahar dönemi takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte yapılacak?

BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

19-20 Nisan 2025 Bahar Dönemi Vizeleri

24-25 Mayıs 2025 Bahar Dönemi Finalleri

AÖF 2025 bahar dönemi takvimi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, bahar dönemi sınavları hangi tarihte yapılacak?

YAZ OKULU TARİHLERİ

Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 (7 Hafta)

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