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AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:04
AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi akademik takvimi açıklandı. Ön lisans ve lisans programlarında açıktan eğitimine devam eden öğrenciler için yeni döneme dair önemli tarihler duyuruldu. Kayıt yenileme süreci devam ederken, sınav tarihleri merak konusu olmaya başladı. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri hangi tarihlerde yapılacak, sınavlar ne zaman gerçekleşecek?