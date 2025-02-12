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Haberler Yaşam AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:04

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi akademik takvimi açıklandı. Ön lisans ve lisans programlarında açıktan eğitimine devam eden öğrenciler için yeni döneme dair önemli tarihler duyuruldu. Kayıt yenileme süreci devam ederken, sınav tarihleri merak konusu olmaya başladı. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri hangi tarihlerde yapılacak, sınavlar ne zaman gerçekleşecek?

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte 2024-2025 eğitim yılının güz dönemi tamamlandı. Bahar döneminde eğitimine devam edecek öğrenciler için AÖF 2025 Bahar Dönemi akademik takvimi açıklandı. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme süreci ne zaman başlayacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

AÖF BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri 10 Şubat-25 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

19-20 Nisan 2025 Bahar Dönemi Vizeleri

24-25 Mayıs 2025 Bahar Dönemi Finalleri

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

YAZ OKULU TARİHLERİ

Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 (7 Hafta)

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