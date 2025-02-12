AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte 2024-2025 eğitim yılının güz dönemi tamamlandı. Bahar döneminde eğitimine devam edecek öğrenciler için AÖF 2025 Bahar Dönemi akademik takvimi açıklandı. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme süreci ne zaman başlayacak?