AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından bahar dönemi sınav takvimi merak konusu oldu. Uzaktan eğitimle lisans ve ön lisans programlarına devam eden öğrenciler, vize ve final sınavlarının tarihlerini araştırıyor. Ayrıca, bahar dönemiyle birlikte yaz okulu süreci de netleşti. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…