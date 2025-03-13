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Haberler Yaşam AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:24

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi akademik takvimi paylaşıldı. Üniversite eğitime açıktan eğitimle devam eden öğrenciler bahar dönemine dair detayların belli olmasının ardından yeni dönemin önemli tarihlerine odaklandılar. Vize ve final sınavlarının yapılacağı günler de netleşti. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF bahar dönemi 2025 takvimi...

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından bahar dönemi sınav takvimi merak konusu oldu. Uzaktan eğitimle lisans ve ön lisans programlarına devam eden öğrenciler, vize ve final sınavlarının tarihlerini araştırıyor. Ayrıca, bahar dönemiyle birlikte yaz okulu süreci de netleşti. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.