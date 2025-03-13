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AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
14:24
AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: AÖF vize ve final sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi akademik takvimi paylaşıldı. Üniversite eğitime açıktan eğitimle devam eden öğrenciler bahar dönemine dair detayların belli olmasının ardından yeni dönemin önemli tarihlerine odaklandılar. Vize ve final sınavlarının yapılacağı günler de netleşti. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF bahar dönemi 2025 takvimi...