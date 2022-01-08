Gözler AÖF final sınav sonuçlarında! Güz dönemi Açıköğretim AÖF final sınavı sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri bugünkü final sınavlarıyla beraber AÖF sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Güz dönemi içerisinde bugün gerçekleşen dönem sonu sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genel olarak sınavlara ilişkin sonuçlar 15 gün içerisinde öğrencilerin erişimine açılıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve gelişmeler…