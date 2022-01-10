Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı soruları ve cevapları (cevap anahtarı) PDF indir ekranı
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:38

AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı soruları ve cevapları (cevap anahtarı) PDF indir ekranı

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı soruları ve cevapları an itibariyle binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen dönem sonu sınavlarının adından soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. AÖF güz dönemi final soruları ve cevapları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanması bekleniyordu. Beklenen açıklama geçtiğimiz akşam geldi. Buna göre; AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! İşte açıköğretim sınavları soru ve cevap anahtarı kitapçığı pdf indir ekranı...

AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı soruları ve cevapları cevap anahtarı PDF indir ekranı

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF soruları ve cevapları için bekleyişini sürdürüyordu. 8-9 Ocak tarihlerinde Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sınavları tamamlandı. Cumartesi ve pazar günü toplamda dört oturumda düzenlenen sınavlardan çıkan öğrenciler, güz dönemi ara sınavında sorulan sorulara eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişim sağlıyor. Peki, Açıköğretim AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte 2022 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ve detaylar...

AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı soruları ve cevapları cevap anahtarı PDF indir ekranı

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF soru ve cevapları erişime açıldı. Aşağıda linke tıklayarak erişebilirsiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı soruları ve cevapları cevap anahtarı PDF indir ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı soruları ve cevapları cevap anahtarı PDF indir ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı soruları ve cevapları cevap anahtarı PDF indir ekranı

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA