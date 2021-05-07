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Haberler Yaşam AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi ve sınav tarihleri 2021
Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 10:49

final sınavları ne zaman, online mı olacak? ve sınav tarihleri 2021

'nde eğitim gören binlerce öğrenci için sınav tarihleri Açıköğretim Fakültesi tarafından duyuruldu. Güz dönemi sınavlarını çevrimiçi online olarak tamamlayan öğrenciler bahar dönemi sınavlarının nasıl olacağını merak ediyor. Son olarak kurum tarafından gelecek açıklamada sınavlarının online yapılacağı duyuruldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olmak isteyen öğrenciler , online mı olacak, sınav tarihleri belli oldu mu gibi pek çok soruya yanıt arıyordu. İlgili kurumdan gelen duyuruda de netlik kazandı. İşte 2021

AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi ve sınav tarihleri 2021

Açık Üniversitesi öğrencileri sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Üniversite eğitimini dışardan tamamlamaya çalışan vatandaşlar bahar dönemi final sınavlarına hazırlanırken AÖF 2020-2021 bahar dönemi final sınavı tarihleri de kurum tarafından duyuruldu. Her yıl binlerce öğrencinin mezun olduğu kurumun resmi internet sitesinde Açıköğretim sınav tarihleri yer alıyor. Bu kapsamda güz dönemi sınavlarının online uygulandığı bilinirken bahar dönemi sınavlarıyla ilgili olarak , online mı olacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte ve sınav takvimi

AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi ve sınav tarihleri 2021

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi sınavları için heyecan dorukta. Kurumun resmi sitesi üzerinden geçtiğimiz haftalarda duyurulan sınav tarihlerinin ardından sınava katılım gösterecek adaylar son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Son olarak ile ilgili duyuru yayınlanırken detaylar şöyle;

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

bahar dönemi final sınavlarının tarihi belli oldu. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

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AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi ve sınav tarihleri 2021

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

final sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak.

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

2020-2021 Bahar Dönemi final sınavları çevrim içi (online) ortamda yapılacak.

AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi ve sınav tarihleri 2021

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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