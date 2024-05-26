Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 10:48

AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde tamamlanıyor. Sınava katılan adaylar AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri için https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ ekranına yönelmeye hazırlanıyor. Derslerden geçip geçmediklerini öğrenmek isteyenler Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ziyaretlerine başladı. Peki; 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

3 oturumda düzenlenen 2024-Bahar açıköğretim final sınavları ardından sonuç için araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler yüzde 70 oranında etkisi olacak finallere odaklandı. AÖF final sonuçları açıklandı mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. anadolu.edu.tr e-Kampüs ile kontrol edilen kitapçıklar ise AÖF sonuçları sorgulama işlemlerine katkıda bulunacak. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANIYOR!

25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30, 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00, 26 Mayıs 2024 Pazar saat: 15.00 şeklinde 3 oturum halinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları tamamlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF final sınav soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak. AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandıktan sonra üniversitenin sosyal medya hesabından veya resmi internet sayfası üzerinden duyuru yapılacak.

Kitapçıklar henüz paylaşılmadı.

AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları tarihi paylaşılmadı ancak sınavların ardından 15 gün içerisinde final sınavı sonuçlarının adaylar ile buluşması bekleniyor.

AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

SON DAKİKA