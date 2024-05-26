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AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
10:48
AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde tamamlanıyor. Sınava katılan adaylar AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri için https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ ekranına yönelmeye hazırlanıyor. Derslerden geçip geçmediklerini öğrenmek isteyenler Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ziyaretlerine başladı. Peki; 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?