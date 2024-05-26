AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2024-Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

3 oturumda düzenlenen 2024-Bahar açıköğretim final sınavları ardından sonuç için araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler yüzde 70 oranında etkisi olacak finallere odaklandı. AÖF final sonuçları açıklandı mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. anadolu.edu.tr e-Kampüs ile kontrol edilen kitapçıklar ise AÖF sonuçları sorgulama işlemlerine katkıda bulunacak. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?