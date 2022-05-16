AÖF sınav belgesi tıkla sorgula: 2022 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak?

AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili sorgulamalar bugün itibariyle arttı. AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yerleri öğrencilerin bilgisine sunuldu! Sınav giriş belgelerinin erişime açılması üzerine, AÖF'lüler sınav belgesi nasıl alınır, nereden indirilir gibi sorularla incelemelere başladı. Peki AÖF sınav belgesi sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak? İşte yanıtı