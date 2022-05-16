AÖF sınav belgesi tıkla sorgula: 2022 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi sorgulamasına başladı. Hafta sonu uygulanacak olan bahar dönemi final sınavları öncesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, dönemin son sınavı olan final sınavı için hazırlıklarda sona geldi. AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak sorusunun yanıtı ve AÖF öğrenci giriş ekranı ile 2022 final sınav belgesi ve sınav yeri sorgula ekranı