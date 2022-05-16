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Haberler Yaşam AÖF sınav belgesi tıkla sorgula: 2022 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 18:35

AÖF sınav belgesi tıkla sorgula: 2022 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi sorgulamasına başladı. Hafta sonu uygulanacak olan bahar dönemi final sınavları öncesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, dönemin son sınavı olan final sınavı için hazırlıklarda sona geldi. AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak sorusunun yanıtı ve AÖF öğrenci giriş ekranı ile 2022 final sınav belgesi ve sınav yeri sorgula ekranı

AÖF sınav belgesi tıkla sorgula: 2022 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak?

AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili sorgulamalar bugün itibariyle arttı. AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yerleri öğrencilerin bilgisine sunuldu! Sınav giriş belgelerinin erişime açılması üzerine, AÖF'lüler sınav belgesi nasıl alınır, nereden indirilir gibi sorularla incelemelere başladı. Peki AÖF sınav belgesi sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak? İşte yanıtı

AÖF sınav belgesi tıkla sorgula: 2022 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav giriş yerleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı.

Aşağıdaki linkten sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz;

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 Bahar dönemi AÖF final sınavları 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

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AÖF sınav belgesi tıkla sorgula: 2022 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Giriş sekmesine tıkladıktan sonra Anadolu Üniversitesi hesabı ile ve ya e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapılacak. İki giriş sisteminden birini kullanan öğrenciler TC kimlik numarası veya e-posta adresleriyle AÖF sınav giriş belgelerine ve sınav giriş yerlerine ulaşım sağlayabilecek.

AÖF sınav belgesi tıkla sorgula: 2022 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak?
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AÖF sınav belgesi tıkla sorgula: 2022 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, sınavlar nasıl yapılacak?
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