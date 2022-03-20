AÖF sınav giriş yerleri binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından merak ediliyor. Sınavlara hazırlıklarını tamamlayan AÖF'lüler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, sınav yerleri ve giriş belgeleri hakkında yapılan açıklamaları yakından inceliyor. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan Bahar Dönemi vize sınavlarına ilişkin, 2022 Bahar Dönemi AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ile sınav tarihleri…