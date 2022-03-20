AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yerleri, Bahar Dönemi vize sınavlarına hazırlanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kurumdan yapılan açıklama ve duyurular binlerce öğrenci tarafından takip edilirken, Şubat ayında sınav merkezi tercihinde bulunan adaylar 2022 Bahar Dönemi AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı diye araştırıyor. Peki açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak, AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav yeri öğrenme linki…