AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç soru kaç dakika?

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) final heyecanı giderek artıyor. Sınavlara sayılı saatler kala, öğrenciler hazırlıklarını hızlandırırken, AÖF final sınav tarihleri de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Final sınavları, cumartesi ve pazar günleri sabah ile öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav saatleri kaçta başlayacak? İşte detaylar...