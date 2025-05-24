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Giriş Tarihi: 24.05.2025 08:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 08:29

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç soru kaç dakika?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Dönem sonu sınavlarına kısa bir süre kala, öğrenciler sınav giriş belgelerine erişebiliyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek final oturumlarında her dersten 20 soru yöneltilecek ve öğrencilere 30 dakikalık süre tanınacak. Peki, AÖF final sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2025 yılı AÖF bahar dönemi final sınavlarına dair merak edilenler…

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç soru kaç dakika?

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) final heyecanı giderek artıyor. Sınavlara sayılı saatler kala, öğrenciler hazırlıklarını hızlandırırken, AÖF final sınav tarihleri de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Final sınavları, cumartesi ve pazar günleri sabah ile öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav saatleri kaçta başlayacak? İşte detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç soru kaç dakika?

AÖF DÖNEM SONU SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2024-2025 Bahar Dönemi dönem sonu sınavlarına ait sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak ulaşabilirler.

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AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç soru kaç dakika?

AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamanın ardından, AÖF sınav giriş belgeleri anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacaktır.

Öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

Ayrıca, sınav merkezi bilgilerine e-Devlet platformu aracılığıyla da erişim sağlanabilir.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç soru kaç dakika?

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri açıklandı. Üniversitenin duyurduğu akademik takvime göre, final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar iki oturum şeklinde yapılacak. Sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14:00'te başlayacak. Öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde olmaları öneriliyor.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç soru kaç dakika?

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek.