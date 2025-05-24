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AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
08:29
AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç soru kaç dakika?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Dönem sonu sınavlarına kısa bir süre kala, öğrenciler sınav giriş belgelerine erişebiliyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek final oturumlarında her dersten 20 soru yöneltilecek ve öğrencilere 30 dakikalık süre tanınacak. Peki, AÖF final sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2025 yılı AÖF bahar dönemi final sınavlarına dair merak edilenler…