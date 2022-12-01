Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri AÇIKLANIYOR! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci vize sınavlarına kısa süre kala AÖF sınav giriş belgesi yerleri için bekleyişe girdi. Bu kapsamda "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Güz dönemi ara sınavları Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Belgelerin kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte tüm bu detaylar.