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Haberler Yaşam Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri AÇIKLANIYOR! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 22:41

Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri AÇIKLANIYOR! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci vize sınavlarına kısa süre kala AÖF sınav giriş belgesi yerleri için bekleyişe girdi. Bu kapsamda "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Güz dönemi ara sınavları Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Belgelerin kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte tüm bu detaylar.

Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri AÇIKLANIYOR! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Gözler AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranında. Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencileri vize sınavlarına kısa bir süre kala "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Güz dönemi vize sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Genel olarak belgeler sınava 10 gün kala erişime açılıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri AÇIKLANIYOR! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgeleri için bekleyiş devam ediyor. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

AÖF sınav takvimine göre güz yarıyılı vize sınavları 10-11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce anadolu.edu.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Henüz vize sınavlarına ilişkin giriş belgeleri erişime açılmadı.

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Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri AÇIKLANIYOR! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

SINAVA KATILACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT!

10-11 Aralık'ta düzenlenecek sınavlara giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri AÇIKLANIYOR! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF VİZE SINAV TARİHİ

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

AÖF SINAV TAKVİM

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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