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AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
15:59
AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler, sınav tarihlerinin belli olmasının ardından "AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nereden ve nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman? İşte, detaylar!