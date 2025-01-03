AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman?

AÖF sınav giriş yerleri gündemde. 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınav tarihleri belli olurken, adaylar sınav için geri sayıma başladı. Sınava az bir süre kala öğrenciler sınava katılım sağlayacakları giriş belgesi ile birlikte sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur?