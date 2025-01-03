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Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:59

AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler, sınav tarihlerinin belli olmasının ardından "AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nereden ve nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman? İşte, detaylar!

AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman?

AÖF sınav giriş yerleri gündemde. 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınav tarihleri belli olurken, adaylar sınav için geri sayıma başladı. Sınava az bir süre kala öğrenciler sınava katılım sağlayacakları giriş belgesi ile birlikte sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.

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AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı.

AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında AÖF öğrenci girişi ile sistemden sınav giriş bilgilerinize erişim sağlayabilirsiniz.

AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman?
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