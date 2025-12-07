AÖF sınav sonuç tarihi: 2025-2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.