AÖF sınav sonuç tarihi: 2025-2026 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 08:21
AÖF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde sonuçların duyurulacağı tarih yer alıyor. Sınav değerlendirme sürecine ilişkin beklenti artarken, gözler Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır?