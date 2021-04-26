AÖF sınav sonuçları 2021 açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için heyecan dorukta. Yüz binlerce öğrenci, Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak olan 'AÖF sınav sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyor. Bahar dönemi vize sınavları, geçtiğimiz haftalarda online (çevrimiçi) olarak tamamlandı. Bu doğrultuda, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Yüz binlerce öğrenci, final sınavları öncesinde vizelerden kaç aldığını AÖF sınav sonuçları neticesinde öğrenecek. Peki, 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2021 AÖF vize sınavı sonuçları hakkında gelişmeler