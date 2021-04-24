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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 21:46

2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları heyecanla bekleniyor!

öğrencileri için geri sayımı sürüyor. 31 Mart'ta tamamlanan başvuruların ardından bahar dönemi ara sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Önceki yıl, 4-5 gün içerisinde sınav sonuçları erişime açılmıştı. 2 ve 6. yarıyıl ve 4 ve 8. yarıyıl dersleri için Nisan ayında sınava online katılan öğrenciler AÖF sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilecek. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci sorgulamalarına başladı. Üniversite eğitimi dışardan tamamlamak isteyen vatandaşlar Açıköğretim Fakültesi sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Bahar dönemi vize sınavları pandemi nedeniyle internet ortamında çevrimiçi online olarak yapıldı. Son olarak kurum tarafından sınav sonuçlarına yönelik olarak, sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi. sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ? İşte ayrıntılar…

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ile ilgili son gelişmeler öğrencileri tarafından merak ediliyor. Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulanabilecek. Geçtiğimiz sınav Ocak ayında tamamlanmış ve sonuçlar 5 gün içinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışında sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMA VAR!

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz netlik kazanmadı. Detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

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Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının 5 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

AÖF DERS GEÇME NOTU

Anadolu Üniversitesi, aldığı karar ile birlikte 2019-2020 eğitim yılından beri ders geçme başarı notu alt sınırını 35 olarak belirledi. Sorumlu oldukları derslerden 35 ve yukarısını olan öğrenciler başarılı bir şekilde dersi tamamlamış olur. Harf notu sisteminde ise AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer nottur. CD, DC ve DD harf notuna sahip öğrencilerin genel not ortalaması 2.00'ın altında ise bu dersleri geçmiş sayılır. Ancak GNO (Genel Not Ortalaması) 2.00'ın altında olan adaylar bu dersleri tekrar almak zorundadır.

AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

bahar dönemi ara sınavlarında adaylara 30 soru için 40 dakika süre veriliyor. 17 lisans programında açık uçlu soru sorulurken, önlisans sınavlarında çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulurken, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları kaynaksız cevaplamakla öğrenciler yükümlüdür.

Sınav esnasında bir sonraki soruyu görme gibi normal sınav akışı işlemleri dışında, tarayıcı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması sistem tarafından anormal bir aktivite olarak tespit edilir ve uyarı verilir. Uyarının ardından öğrencinin sınavı sonlandırabilir.

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

İTİRAZLAR SONA ERDİ

17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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