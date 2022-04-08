AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sonuçları için son dakika açıklaması bekliyor. 2-3 Nisan'da sona eren AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulamaları başladı. Bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçları iki ila üç hafta içinde ilan edilmişti. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve süreçte son durum