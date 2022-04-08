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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.04.2022 21:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 21:45

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sonuçları için son dakika açıklaması bekliyor. 2-3 Nisan'da sona eren AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulamaları başladı. Bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçları iki ila üç hafta içinde ilan edilmişti. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve süreçte son durum

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar tüm hızıyla sürüyor. Nisan ayının ilk haftasında sona eren sonuçların ardından AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan vize sınavları için heyecanlı bekleyiş sürerken, öğrenciler bahar dönemi AÖF sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
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