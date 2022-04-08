AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar tüm hızıyla sürüyor. Nisan ayının ilk haftasında sona eren sonuçların ardından AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan vize sınavları için heyecanlı bekleyiş sürerken, öğrenciler bahar dönemi AÖF sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı