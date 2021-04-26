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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 12:03

açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi ne zaman açıklanacak?

açıklandı mı sorusu, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları kapsamında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Online olarak tamamlanan Bahar dönemi vize sınavlarına katılanlar, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. sonuçları ile aday öğrenciler online sınavlardan kaç puan aldığını görmüş olacak. Bu noktada, AÖF sınav sonuçları açıklandı duyurusu için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan açıklama bekleniyor.İşte, ne zaman açıklanır, bugün açıklanacak mı konusuyla ilgili gelişmeler

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

için heyecan dorukta. Yüz binlerce öğrenci, Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak olan ' açıklandı' açıklamasını bekliyor. Bahar dönemi vize sınavları, geçtiğimiz haftalarda online (çevrimiçi) olarak tamamlandı. Bu doğrultuda, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Yüz binlerce öğrenci, final sınavları öncesinde vizelerden kaç aldığını AÖF sınav sonuçları neticesinde öğrenecek. Peki, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2021 sonuçları hakkında gelişmeler

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVLAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA TAMAMLANDI

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İTİRAZ SÜRECİ BİTTİ

17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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