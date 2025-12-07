Haberler
AÖF sınav sonuçları bekleniyor! AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 23:51
AÖF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde sonuçların duyurulacağı tarih yer alıyor. Sınav değerlendirme sürecine ilişkin beklenti artarken, gözler Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır?