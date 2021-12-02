Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları için kritik tarihler! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:30

AÖF sınav sonuçları için kritik tarihler! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen sınavların tamamlanmasının ardından gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Binlerce katılımcı AÖF sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Güz dönemi ara sınavları olarak bilinen vize sınavlarına katılan adaylar süreç ile ilgili sorgulamalarını yaparken bu başlık altından; AÖF sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları için kritik tarihler! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖF sonuçları hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Güz dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce aday kurumun resmi internet sitesini sık sık ziyaret ediyor. AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından adayların erişimine açılacak. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte son gelişmeler.

AÖF sınav sonuçları için kritik tarihler! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınav sonuçları için kritik tarihler! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF sınav sonuçları için kritik tarihler! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖF HARF NOTLARI NEDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF sınav sonuçları için kritik tarihler! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖF FİNALLER NE ZAMAN 2021?

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller) : 08- 09 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller) : 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

SON DAKİKA