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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2021 AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.11.2021 06:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 07:07

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2021 AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları ile ilgili olarak AÖF sınav sonuçları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Açıktan üniversite okuyan öğrenciler 27-28 Kasım tarihleri arasında güz dönemi vize sınavlarını tamamlıyor. Bugün son gün olması sebebiyle öğrenciler AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıllar baz alınırsa sınav sonuçları bir hafta içinde duyurulmuştu. İşte 2021 AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuçları an itibariyle açıktan üniversite okuyan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. 27-28 Kasım tarihleri arasında Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖF sınav sonuçları için son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçlar aof.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Güz dönemi vize sınavlarını tamamlayan açıköğretim öğrencileri için AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, 28 Kasım'da tamamlanan sınavın sonuçlarının Aralık ayı ilk ya da ikinci haftasında açıklanması ön görülüyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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