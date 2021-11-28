Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları ile ilgili olarak AÖF sınav sonuçları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Açıktan üniversite okuyan öğrenciler 27-28 Kasım tarihleri arasında güz dönemi vize sınavlarını tamamlıyor. Bugün son gün olması sebebiyle öğrenciler AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıllar baz alınırsa sınav sonuçları bir hafta içinde duyurulmuştu. İşte 2021 AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…