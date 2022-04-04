Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 09:29

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların tamamlanması ile birlikte katılımcılar AÖF sınav sonuçları için sorgulamalara başladılar. Öte yandan AÖF sınıf geçme sistemine göre; öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders atamasının fakülte tarafından yapıldığı bilinirken ilk yıl hariç toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçilebileceği de biliniyor. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir? İşte AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları son durum.