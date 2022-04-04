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Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 09:29

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların tamamlanması ile birlikte katılımcılar AÖF sınav sonuçları için sorgulamalara başladılar. Öte yandan AÖF sınıf geçme sistemine göre; öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders atamasının fakülte tarafından yapıldığı bilinirken ilk yıl hariç toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçilebileceği de biliniyor. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir? İşte AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları son durum.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?

AÖF bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde tamamlandı. Söz konusu sınava katılan adaylar AÖF sınav sonuçları sorgulama yapıyor. Binlerce kişinin katılım gösterdiği ara sınavların 15 gün içerisinde açıklanması beklenirken "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı. İşte AÖF sınav sonuçları son bilgiler.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

AÖF sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl öğrenilir?
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