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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları gündemde!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 19:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 19:17

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları gündemde!

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından cevap anahtarı erişime açıldı ve öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ara sınav sonuçları, dönem sonu not ortalamasının %30'unu oluşturacak. Sonuçlar, anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yayımlanacak. Peki, AÖF 2025 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama bilgisi

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları gündemde!

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi ara sınavları tamamlandı ve sonuçlar internet üzerinden açıklanacak. Öğrencilere mail ya da basılı bilgilendirme yapılmayacak. Sonuç ekranında toplam puan ve doğru-yanlış cevaplar yer alacak. Final sınavları Mayıs'ta gerçekleştirilecek, başarısız öğrenciler ise yaz okulu sınavlarına girecek. Peki, AÖF 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları gündemde!

AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi, sınav sonuçlarına dair henüz bir takvim açıklamadı. Ancak, Açıköğretim sınav sonuçları genellikle 2 hafta içinde erişime sunuluyor. Bu yıl da sonuçların 15 gün içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden yayınlanması bekleniyor.

AÖF ara sınav sonuçları, not ortalamasına %30 etki ederken, final sınavları (dönem sonu sınavları) %70'lik bir ağırlığa sahip olacak. Sonuçların en geç Mayıs ayının ilk haftasında açıklanması öngörülüyor.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları gündemde!

AÇIKÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ara sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.

Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları gündemde!

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 Bahar dönemi AÖF vize sınavlarının sonuçları E-Devlet ve aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları gündemde!
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