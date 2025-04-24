AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları gündemde!

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi ara sınavları tamamlandı ve sonuçlar internet üzerinden açıklanacak. Öğrencilere mail ya da basılı bilgilendirme yapılmayacak. Sonuç ekranında toplam puan ve doğru-yanlış cevaplar yer alacak. Final sınavları Mayıs'ta gerçekleştirilecek, başarısız öğrenciler ise yaz okulu sınavlarına girecek. Peki, AÖF 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…