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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları gündemde!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
19:17
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları gündemde!
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından cevap anahtarı erişime açıldı ve öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ara sınav sonuçları, dönem sonu not ortalamasının %30'unu oluşturacak. Sonuçlar, anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yayımlanacak. Peki, AÖF 2025 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama bilgisi