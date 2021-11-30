AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?

AÖF sonuçları ile ilgili sorgulamalar sınav soruları ve cevapları yayınlanınca gündeme geldi. Kurumun sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; tüm sürecin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılacağı ifade edilmişti. Cumartesi ve Pazar günü yüz yüze olarak gerçekleştirilen sınavlarda İktisat ve İşletme öğrencilerine sorumlu oldukları sınavlarda dört yanlış cevap 1 doğru yanıtı elerken başarı alt sınırı 35 olarak belirlendi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?