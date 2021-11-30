AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi eğitimine devam eden öğrenciler AÖF sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından, güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. 27-28 Kasım tarihlerinde sona eren sınavların ardından gözler aof.anadolu.edu.tr adresine çevrildi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır? İşte sürece dair bilgiler…