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Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:30

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi eğitimine devam eden öğrenciler AÖF sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından, güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. 27-28 Kasım tarihlerinde sona eren sınavların ardından gözler aof.anadolu.edu.tr adresine çevrildi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır? İşte sürece dair bilgiler…

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?

AÖF sonuçları ile ilgili sorgulamalar sınav soruları ve cevapları yayınlanınca gündeme geldi. Kurumun sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; tüm sürecin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılacağı ifade edilmişti. Cumartesi ve Pazar günü yüz yüze olarak gerçekleştirilen sınavlarda İktisat ve İşletme öğrencilerine sorumlu oldukları sınavlarda dört yanlış cevap 1 doğru yanıtı elerken başarı alt sınırı 35 olarak belirlendi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavı soruları ve cevapları açıklandı.

Açıköğretim Fakültesi sınavı cevap kitapçığı erişime açıldıktan sonra sınava katılan adaylar aos.ögrenci adresi üzerinden e-Devlet veya öğrenci giriş seçeneği ile giriş yaparak Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan çıkmış sınav sorularını görüntüleyebilir!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, 28 Kasım'da tamamlanan sınavın sonuçlarının Aralık ayı ilk ya da ikinci haftasında açıklanması ön görülüyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları kaç günde, ne zaman açıklanır?
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