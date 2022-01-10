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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 22:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 22:22

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlendi. Sınavların ardından katılımcılar AÖF sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda; gözlerini gelecek resmi açıklamaya çeviren adaylar AÖF final sınavı sonuçlarını "Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi" ekranı üzerinden online olarak sorgulayabilecek. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF sınav sonuçları için gözler kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları sonrası sonuçlara yönelik meraklı bekleyiş sürüyor. Toplamda 4 oturumda tamamlanan final sınavları sonrası "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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