Nisan ayının başında düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları tamamlandı. Söz konusu sınavların ardından katılımcılar AÖF sınav sonuçları sorgulama yapıyor. Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı!