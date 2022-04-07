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Giriş Tarihi: 07.04.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 13:47

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Nisan ayının başında düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları tamamlandı. Söz konusu sınavların ardından katılımcılar AÖF sınav sonuçları sorgulama yapıyor. Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

AÖF sınav sonuçları sorgulama için araştırmalar katılımcılar tarafından yapılıyor. Binlerce aday AÖF bahar dönemi ara sınav sonucunu öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Geçmiş sınavlara bakıldığında AÖF sonuçlarının 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlendi. Sınavların tamamlanması ile birlikte AÖF sonuçları sorgulama işlemleri katılımcıların gündeminde yer alıyor.

İşte AÖF sınav sonuçları 2022 son gelişmeler

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?

Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; final sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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