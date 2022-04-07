AÖF sınav sonuçları sorgulama için araştırmalar katılımcılar tarafından yapılıyor. Binlerce aday AÖF bahar dönemi ara sınav sonucunu öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Geçmiş sınavlara bakıldığında AÖF sonuçlarının 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavları AÖF sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlendi. Sınavların tamamlanması ile birlikte AÖF sonuçları sorgulama işlemleri katılımcıların gündeminde yer alıyor.

İşte AÖF sınav sonuçları 2022 son gelişmeler