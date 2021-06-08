AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih verildi mi?

Açıktan üniversite okuyan öğrenciler AÖF sınav sonuçları sorgulamasına başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 29 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık üniversite sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanması ile birlikte gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Adaylar sınav sonuçları için sık sık ilgili kurumun resmi sitesini ziyaret ederken öte yandan Açıköğretim Fakültesi'nden sınav itirazları ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Bu kapsamda; AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi final sınavları tamamlandı. AÖF sınav sonuçları için adaylar hız kesmeden sorgulama işlemlerine devam ediyor. AÖF sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Öte yandan AÖf sonuçları için herhangi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.