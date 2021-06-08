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Giriş Tarihi: 08.06.2021 22:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 22:38

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 ne zaman açıklanır, tarih verildi mi?

Açık üniversitelilerin gündeminde sınav sonuçları ile ilgili sorgulamaları bulunuyor. 29 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖF sonuçlarına çevrildi. Öte yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili de açıklama geldi. Açıklamaya göre; Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirildi. Peki açıklandı mı? sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih verildi mi?

Açıktan üniversite okuyan öğrenciler sınav sonuçları sorgulamasına başladı. tarafından 29 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık üniversite sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanması ile birlikte gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Adaylar sınav sonuçları için sık sık ilgili kurumun resmi sitesini ziyaret ederken öte yandan Açıköğretim Fakültesi'nden sınav itirazları ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Bu kapsamda; açıklandı mı? sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi final sınavları tamamlandı. AÖF sınav sonuçları için adaylar hız kesmeden sorgulama işlemlerine devam ediyor. AÖF sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Öte yandan için herhangi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih verildi mi?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi sınavları ardından sonuçlar yakın zamanda açıklanacak. final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;

Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih verildi mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, 7 Haziran'da tamamlanan sınavın sonuçlarının 14 Haziran haftasında açıklanması ön görülüyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih verildi mi?
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