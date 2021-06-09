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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 09.06.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 14:51

ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama

kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, 29 Mayıs ila 7 Haziran tarihleri arasında online bitirme sınavlarına katılım gösterdi. Sınavların sona ermesi ile birlikte beklenmeye başlandı. AÖF sınav sonuçları ile birlikte öğrencilerin dönem sonu not ortalaması belli olacak. Bu noktada, 2021 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bahar dönemi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sonucu sorgulama ekranı ve son durum

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bitirme (final) sınavları 29 Mayıs ila 7 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Yüz binlerce öğrenci, final sınavlarına online olarak katılım gösterdi. Sınavların tamamlanmasının ardından ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Zira, öğrencilerin dönem sonu not ortalaması ile belli olacak. Hâl böyle olunca, AÖF final sınav sonuçları öğrenciler büyük önem arz ediyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Öğrenciler, AÖF sonucu sorgulama işlemini bu adres üzerinden gerçekleştirebilecek. PEki, AÖF sonuçları açıklandı mı? Bahar dönemi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

İşte, Bahar dönemi AÖF bitirme sınav sonuçları ilgili son durum

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan sınavlardan geçer not alamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile bu dersi vermeye hak kazanıyor. Bu yıl yaz okulu 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama

2021 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Anadolu Üniversitesi 2020 yılının Mayıs ayında yaptığı değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online sınavlar için ara sınavların etkisi yüzde 25, final sınavının etkisi 75 olarak belirlendi. Ders ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notuyla dersten kalmış olacak.

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