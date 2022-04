Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları için on binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2-3 Nisan tarihlerinde tamamlanan 2022 bahar dönemi AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Geçtiğimiz yıllarda sonuçların açıklanma tarihinden hareketle, bu yılki sınav sonuçlarının da her an erişime açılması bekleniyor. Vize sınav notlarına ulaşmak için AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki üzerinden sisteme giriş yapabilirsiniz. 2022 bahar dönemi AÖF sınav sonucu AÖS ekranında!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF bahar dönemi vize sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve erişime açılacağı sonuç ekranı öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sonuçların sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. İşte sonuçlara erişebileceğiniz AÖF sınav sonuç ekranı;