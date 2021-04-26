AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi! Yüz binlerce öğrenci, Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak olan 'AÖF sınav sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyordu. Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler, https://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden AÖF sınav sonucu sorgulama işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilir. Bilindiği üzere, bahar dönemi vize sınavları, geçtiğimiz haftalarda online (çevrimiçi) olarak tamamlanmıştı. Bu son dakika gelişmesinin ardından AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu da yanıt buldu. Peki, 2021 AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekran