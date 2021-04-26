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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 18:39

sorgulama ekranı: Bahar dönemi açıklandı! AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Büyük bir merakla beklenen bugün açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan açıklandı mı sorusu yanıt buldu. Bilindiği gibi, bahar dönemi vize sınavları, geçtiğimiz haftalarda online ortamda tamamlanmıştı. Öğrenciler, o günden bu yana AÖF sınav sonuçları için bekliyordu. AÖF sınav sonuçları ile öğrencilerin vizelerden kaç puan aldığı belli oldu. İşte, sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi! Yüz binlerce öğrenci, Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak olan ' açıklandı' açıklamasını bekliyordu. Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler, https://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden AÖF sınav sonucu sorgulama işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilir. Bilindiği üzere, bahar dönemi vize sınavları, geçtiğimiz haftalarda online (çevrimiçi) olarak tamamlanmıştı. Bu son dakika gelişmesinin ardından açıklandı mı sorusu da yanıt buldu. Peki, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekran

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Merakla beklenen açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Açıköğretim Sistemi 2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Sonuçlarına https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz." denildi.

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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir?

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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir?

SINAVLAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA TAMAMLANDI

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir?

İTİRAZ SÜRECİ BİTTİ

17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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