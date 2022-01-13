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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki: 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2022 16:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 16:02

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki: 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdüren binlerce öğrenci; açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla fakülteden yapılacak açıklamaları takip ediyor. Geçen yılın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final takviminden hareketle; "AÖF sonuçları açıklandı" duyurusunun önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Dersi geçip geçmediğini öğrenmek isteyen öğrenciler için AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı burada! İşte 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile AÖF sınav sonuçları öğrenme linki…

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki: 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, geçtiğimiz hafta sonu güz dönemi final sınavlarını tamamladı. Son günlerde sınav sonuçlarına ilişkin heyecan artarken açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile AÖF sonuçları öğrenme linki sıkça araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanacak sonuçlar için fakültenin açıklama yapması bekleniyor. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki ile sonuç tarihi…

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki: 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki sonuç açıklama tarihlerine bakıldığında; sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki: 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki: 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

AÖF'den mezun olmak için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki: 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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