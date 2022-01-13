AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki: 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdüren binlerce öğrenci; açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla fakülteden yapılacak açıklamaları takip ediyor. Geçen yılın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final takviminden hareketle; "AÖF sonuçları açıklandı" duyurusunun önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Dersi geçip geçmediğini öğrenmek isteyen öğrenciler için AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı burada! İşte 2022 AÖF Öğrenci Otomasyonu ile AÖF sınav sonuçları öğrenme linki…