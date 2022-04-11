AÖF sınav sonuçları için heyecan dorukta! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavlarını tamamlayan öğrenciler, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıköğretim vize sonuçları açıklandı mı gibi sorularla sisteme giriş linkini inceliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden sorgulanacak olan sonuçlara ilişkin fakültenin açıklamaları takip ediliyor. Öğrenciler, AÖS vize sonuçları ve sınat notu öğrenme ekranı üzerinden 2022 bahar dönemi AÖF sınav sonucu sayfasına ulaşabiliyor. İşte AÖF sonuç sorgulama ekranı ve sonuç tarihi hakkında detaylar!