Haberler
Yaşam
AÖF sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 21:41
AÖF sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde sonuçların duyurulacağı tarih yer alıyor. Sınav değerlendirme sürecine ilişkin beklenti artarken, gözler Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır?