Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 21:41

AÖF sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde sonuçların duyurulacağı tarih yer alıyor. Sınav değerlendirme sürecine ilişkin beklenti artarken, gözler Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır?

  • ABONE OL
AÖF sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF güz dönemi sınav maratonu sona ererken, açıköğretim öğrencileri şimdiden sonuçların yayımlanacağı tarihe odaklandı. Değerlendirme sürecine dair merak sürerken, sınav sonuç duyurusu için resmi açıklama bekleniyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte erişime açılacak?

AÖF sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenecek.

AÖF sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025

Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026