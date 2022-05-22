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Haberler Yaşam AÖF sınav soruları ve cevapları 2022: AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:39

AÖF sınav soruları ve cevapları 2022: AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?

Açıköğretim öğrencileri bugün de süren sınavların ardından gözünü AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi dönem sonu sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler "2022 AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi genellikle uyguladığı sınavların sona ermesiyle cevap anahtarını adayların erişimine açıyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

AÖF sınav soruları ve cevapları 2022: AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖF sınavı soruları ve cevapları için gözler Anadolu Üniversitesi ile gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanan bahar dönemi final sınavlarıyla beraber cevap anahtarı için bekleyişe geçildi. Adaylar bu sayede puanlarını hesaplayabiliyor. "2022 AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF sınav soruları ve cevapları ile tüm detaylar...

AÖF sınav soruları ve cevapları 2022: AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖF SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Önceki AÖF sınavlarına bakıldığında soruların ve cevapların bir hafta içerisinde yayımlandığı görülüyor. Buna göre bugün ve yarın gerçekleşen sınav sorularının sınavın hemen ardından ya da önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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AÖF sınav soruları ve cevapları 2022: AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?

2022 AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen AÖF bahar dönemi final sınavları sürüyor. Henüz soru kitapçığı ve cevap anahtarı konusunda bir gelişme yaşanmadı.

AÖF sınav soruları ve cevapları 2022: AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?

Soru ve cevaplar yayımlandığında aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2022

AÖF sınav soruları ve cevapları 2022: AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

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