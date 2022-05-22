Haberler Yaşam AÖF sınav soruları ve cevapları 2022: AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:39

AÖF sınav soruları ve cevapları 2022: AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?

Açıköğretim öğrencileri bugün de süren sınavların ardından gözünü AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi dönem sonu sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler "2022 AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi genellikle uyguladığı sınavların sona ermesiyle cevap anahtarını adayların erişimine açıyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...