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Haberler Yaşam AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 07:27

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 öğretim yılı sınav takvimi doğrultusunda ara sınav oturumları 19-20 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Sınavlara katılım sağlayan adaylar AÖF cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!

Anadolu Üniversitesi 19 - 20 Nisan tarihlerinde 3 oturumda düzenleniyor. Sınava katılan öğrenciler puan hesaplamaları yapabilmek için AÖF cevap anahtarına odaklandı. Sınavdaki başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, geçmiş dönemlerde sınav soruları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde erişime açmaktadır. Bu uygulamanın 2025 bahar dönemi ara sınavları için de geçerli olması bekleniyor.

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AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!

AÖF VİZE SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF soruları ve cevap anahtarı, Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya adresleri ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, bu ekran üzerinden e-Devlet bilgileri ya da öğrenci numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sorgulama işlemini yapabilecek.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAV PUANI HESAPLAMA

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!