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AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
07:27
AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 öğretim yılı sınav takvimi doğrultusunda ara sınav oturumları 19-20 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Sınavlara katılım sağlayan adaylar AÖF cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...