AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 20 Nisan 2025 AÖF cevap anahtarı sorgulanıyor!

AÖF VİZE SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF soruları ve cevap anahtarı, Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya adresleri ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, bu ekran üzerinden e-Devlet bilgileri ya da öğrenci numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sorgulama işlemini yapabilecek.

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