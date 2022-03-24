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Haberler Yaşam AÖF sınav yerleri - giriş belgesi 2022 TIKLA - SORGULA || Bahar dönemi AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:05

AÖF sınav yerleri - giriş belgesi 2022 TIKLA - SORGULA || Bahar dönemi AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık öğretim üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamaya çalışan binlerce vatandaş 2022 AÖF sınav yerleri için geri sayıma başladı. Konuyla ilgili bekleyiş sürerken bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi bahar dönemi sınavları 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Binlerce kişinin yoğun olarak internet üzerinden sorgulattığı konu bu noktada "AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖF sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…

AÖF sınav yerleri - giriş belgesi 2022 TIKLA - SORGULA || Bahar dönemi AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2022 AÖF sınav yerleri sorgulamasına başladı. Sınav öncesinde sistem üzerinden giriş belgeleri erişime açılacağı gibi AÖF'ün resmi sosyal medya hesaplarından da duyurulacak. Bahar yarıyılı derslerinin ardından vize sınavları gerçekleşecek. Bu noktada ise "AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınavlara kısa bir süre kala araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF sınav yerleri - giriş belgesi 2022 TIKLA - SORGULA || Bahar dönemi AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AÖF vize sınavları için sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

Sınavlara 1 hafta kala sınav giriş yerlerinin ve sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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AÖF sınav yerleri - giriş belgesi 2022 TIKLA - SORGULA || Bahar dönemi AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF sınav yerleri - giriş belgesi 2022 TIKLA - SORGULA || Bahar dönemi AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
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