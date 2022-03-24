Haberler Yaşam AÖF sınav yerleri - giriş belgesi 2022 TIKLA - SORGULA || Bahar dönemi AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:05

AÖF sınav yerleri - giriş belgesi 2022 TIKLA - SORGULA || Bahar dönemi AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık öğretim üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamaya çalışan binlerce vatandaş 2022 AÖF sınav yerleri için geri sayıma başladı. Konuyla ilgili bekleyiş sürerken bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi bahar dönemi sınavları 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Binlerce kişinin yoğun olarak internet üzerinden sorgulattığı konu bu noktada "AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖF sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…